Chegada de navio ao Porto do Recife abre temporada de cruzeiros em Pernambuco

A- A+

Está aberta a temporada 2023/2024 de cruzeiros em Pernambuco. Atracou, por volta das 8h30 desta quinta-feira (9), no Cais II do Porto do Recife, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, o navio alemão Aidasol. A embarcação traz ao Estado 1.791 passageiros e 652 tripulantes vindos da cidade de Mindelo, em Cabo Verde.

Os turistas vão ficar em Pernambuco até a noite desta quinta, quando partem rumo ao Rio de Janeiro. A expectativa é de que outros 21 navios desembarquem no local, até maio do próximo ano.

O navio da empresa Aida tem 225,33 metros de comprimento e comporta, ao todo, 3 mil pessoas.

Para os visitantes, são indicados roteiros rápidos e essenciais para fazer a pé, no Recife e em Olinda. Os turistas devem visitar monumentos históricos, de cultura e fé, por exemplo.

Entre os locais a serem visitados, estão: Museu Cais do Sertão, Museu a Céu Aberto, Praça do Marco Zero, Central de Artesanato de Pernambuco, Museu Caixa Cultural, Igreja da Madre de Deus, Mercado Eufrásio Barbosa e Mosteiro de São Bento. Cerca de 100 passageiros vão passear pelo Recife de bicicleta.

A expectativa é de que cada passageiro gere cerca de R$ 70 mil de renda para o Estado, entre visitas a locais importantes e centros de compras. Segundo a Secretaria de Turismo e Lazer, o crescimento será de 14% na receita bruta dos serviços ligados ao turismo em Pernambuco.

Veja também

oportunidade Camaragibe oferece 28 vagas em seleção pública simplificada; salários chegam a R$ 5.127,50