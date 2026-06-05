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São João "Cheirosas chegam primeiro": LUX fortalece presença no Nordeste com Priscila Senna como embaixadora Marca aposta em experiências imersivas, promoção nacional e embalagens inspiradas na cultura nordestina para celebrar uma das maiores festas populares do Brasil

O São João é sinônimo de tradição, identidade e pertencimento para milhões de nordestinos. Atenta à força cultural da festa e à sua importância na vida das consumidoras da região, a marca de sabonetes LUX, da Unilever, lança a campanha “Cheirosas chegam primeiro”, plataforma que une produto, cultura, experiência e emoção em uma das celebrações mais importantes do calendário brasileiro.

Pelo segundo ano consecutivo, a marca confirma presença no São João de Caruaru, em Pernambuco, e amplia sua atuação em 2026 com estreia também em Campina Grande, na Paraíba. A proposta é fortalecer a conexão com as mulheres nordestinas por meio de uma narrativa que valoriza autoconfiança, autoestima e autenticidade.

O conceito “Cheirosas chegam primeiro” traduz a personalidade da mulher que gosta de se cuidar, valoriza sua presença e deixa sua marca por onde passa. A mensagem também está diretamente ligada a um dos principais atributos dos sabonetes da marca: o perfume de longa duração na pele.

Cantora pernambucana Priscila Senna | Foto: Divulgação/Lais Espinola

Para dar ainda mais força à campanha, LUX anunciou a cantora pernambucana Priscila Senna como sua nova embaixadora. Conhecida por sua trajetória marcada pela autenticidade e pela forte conexão com o público, a artista passa a representar a marca em uma estratégia que busca aproximar ainda mais a comunicação do universo cultural nordestino.

“Estou muito feliz em fazer parte desse momento com LUX. É uma marca que valoriza a mulher, e poder levar isso para um palco tão importante como Caruaru, que faz parte da minha história, torna tudo ainda mais especial”, afirmou a cantora em material divulgado pela empresa.

Nesta sexta-feira (5), Priscila sobe ao palco do Pátio Luiz Gonzaga, na capital do forró, para um show especial inspirado no tema “Sertão, Fogo, Fé e Fogueira”, que contará ainda com ações desenvolvidas em parceria com a marca.

Experiência imersiva

Recanto das Cheirosas | Foto: Divulgação/Lais Espinola

Um dos destaques da iniciativa é o Recanto das Cheirosas, espaço criado para proporcionar experiências sensoriais e interativas durante os festejos juninos. O ambiente reúne ativações, brindes, interações e ações voltadas para aproximar o público do universo da campanha.

Neste ano, o espaço chega repaginado e passa a integrar também a programação do Parque do Povo, em Campina Grande, ampliando o alcance da ação no Nordeste.



Promoção nacional

“Cheirosas no São João” | Foto: Divulgação/Lais Espinola

A campanha também contempla uma promoção nacional voltada às consumidoras. Batizada de “Cheirosas no São João”, a iniciativa vai sortear um carro zero quilômetro, além de prêmios semanais de R$ 10 mil e premiações instantâneas.

Para participar, é necessário adquirir produtos LUX e cadastrar o cupom fiscal nos canais oficiais da promoção.

"Com ‘Cheirosas no São João’, usamos a promoção como uma ferramenta para nos aproximar das consumidoras em um dos momentos mais relevantes do calendário cultural. Ao mesmo tempo, a edição limitada de embalagens traduz essa conexão no produto, levando o território da campanha para dentro do ponto de venda. A iniciativa foi desenhada para gerar interação real e acompanhar a jornada de ponta a ponta, do primeiro contato à decisão de compra, conectando produto, experiência e cultura de maneira relevante", conta Bruno Martins, Diretor de Trade Marketing e Performance de Negócios para Cuidados Pessoais da Unilever.

A ação é válida até 13 de julho e busca ampliar a interação da marca com o público durante

o período junino.*

Embalagens

Produtos LUX | Foto: Divulgação/Lais Espinola

Como parte da celebração, os sabonetes líquidos e em barra de LUX ganharam embalagens em edição limitada inspiradas em elementos tradicionais da cultura nordestina, como renda, bordado, couro e chita.



As versões especiais associam diferentes fragrâncias a características femininas valorizadas pela campanha. Gardênia e Óleo de Amêndoas representa a mulher “com borogodó”; Orquídea Negra homenageia a mulher “arretada”; Rosas Francesas exalta a mulher “poderosa”; Buquê de Jasmim celebra a mulher “dengosa”; e Lavanda destaca a mulher “graciosa”.



“A campanha ‘Cheirosas chegam primeiro’ nasce como uma plataforma que traduz a personalidade de LUX e a essência de sua relação com as mulheres, com atitude e autenticidade. A partir desse conceito, construímos uma estratégia que se desdobra em diferentes frentes ao longo do ano, da promoção nacional às embalagens em edição limitada. Essa iniciativa é uma evolução natural do trabalho consistente que já vínhamos construindo com a marca no Nordeste”, conta Marina Ballini, Diretora de Marketing da Unilever Brasil.

*Participe de 04/05/2026 a 13/07/2026. Consulte regulamentos e CA em www.promo.lux.com.br. Imagens meramente ilustrativas. no mesmo cupom fiscal. Entregue em crédito em cartão digital, sem função de saque e transferência, com sugestão de uso de prêmio.

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