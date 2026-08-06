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TECNOLOGIA

Chery venderá cão-robô no Brasil e levará humanoides para concessionárias. Veja novidades

Cachorro Argos será comercializado como um 'entretenimento' para o lar, enquanto o Mornine vai recepcionar clientes nas lojas da marca

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Humanoide Mornine vai recepcionar clientes nas concessionárias da Chery Humanoide Mornine vai recepcionar clientes nas concessionárias da Chery  - Foto: Divulgação

Os robôs estarão cada vez mais presentes no dia a dia do varejo brasileiro e ainda poderão assegurar um lugar nos lares dos entusiastas da tecnologia por aqui. O braço de tecnologia da montadora chinesa Chery trará ao Brasil duas versões deste tipo de produto.

Uma é o cão-robô Argos, que será vendido ao público. A outra é a Mornine, uma humanoide para atendimento aos clientes das concessionárias. Os produtos já foram homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e chegarãom ao país no último trimestre deste ano.

A novidade é da AiMOGA Robotics, divisão de robótica da Chery International, que no Brasil é operada pela marca OMODA & JAECOO.

Atendimento nas concessionárias
A Mornine é o robô humanoide que vai atuar como uma espécie de embaixadora da marca dentro das lojas. Ela é conectada a plataformas em nuvem e por isso consegue conversar com os clientes, apresentar as tecnologias e os recursos dos carros, tirar dúvidas e encaminhar o atendimento a um vendedor quando necessário.

 

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A Mornine também caminha, cumprimenta quem chega à loja, dança e faz outros movimentos de forma natural. Segundo a fabricante, ela foi o primeiro robô humanoide do mundo a receber dupla certificação da União Europeia para hardware e software, cumprindo exigências rígidas de segurança, cibersegurança e proteção de dados.

Argos, o cão-robô à venda no Brasil
Já o Argos é o cão-robô que será comercializado para o público, pensado principalmente para entretenimento. Executa comandos como correr, sentar, deitar e dar a pata. Diferentemente da Mornine, o Argos funciona de forma autônoma, ou seja, sem precisar de conexão com a internet.

Os dois robôs têm autonomia de duas horas de funcionamento e possuem estações próprias para recarga.

A AiMOGA afirma já ter entregue mais de 2 mil robôs humanoides e cães-robô, presentes em mais de 60 países.

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