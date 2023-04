A- A+

Chesf abre 2ª chamada para startups Inscrições terminam no dia 1º de maio

Diante da necessidade de ampliar o nível de automatização em áreas como gestão de suprimentos e engenharia de construção, a Companhia Hidro Elétrica de São Francisco (Chesf) acaba de lançar a 2ª Chamada para Startups que desejam atender essa carência da companhia. As inscrições estão abertas até o dia 1º de maio, e podem ser feitas aqui . O investimento previsto é de R$ 240 mil



Em 2022, a Eletrobras Chesf promoveu a primeira chamada de parceiras com startups. Na primeira fase, o programa foi criado com o objetivo de abrir mais um espaço para testar a tecnologia, levantar demandas e deixar a empresa mais competitiva. As startups precisaram desenvolver soluções para a comercialização de energia, otimização de tempo e dinheiro para monitoramento, manutenção e tempo útil de máquinas e controle da manutenção dos processos de informação. O investimento foi de aproximadamente R$1 milhão.



Atualmente, a segunda ação é coordenada pela área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) da Companhia por meio do HUB de Inovação (UmBUH) - que reúne especialistas da própria Chesf, do Instituto Nacional do Semiárido e também engenheiros e gestores de inovação.



"Nesta segunda chamada, vamos focar soluções voltadas para automatizar os processos de medição dos contratos administrativos e de engenharia, objetivando uma maior confiabilidade e agilidade na realização dos contratos/convênios", destaca o gerente da área de PDI da Chesf, José Bione de Melo Filho.



Para informações e dúvidas, as startups e empresas interessadas devem entrar em contato através do e-mail: [email protected] .

