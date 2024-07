Chile: BC contraria expectativa e pausa relaxamento monetário ao manter juros básicos em 5,75%

A- A+

O Banco Central do Chile manteve os juros básicos em 5,75%, em decisão unânime.

O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam um corte de 25 pontos-base.

Segundo comunicado, a autoridade monetária explica que houve surpresas positivas na demanda doméstica, diante do alta nos preços do cobre e ajustes nas cotações de energia.

O movimento terá impacto significativo na inflação em 2025, de acordo com a nota.



Com a evolução do cenário, a maior parte do relaxamento monetário esperado para este ano terá se acumulado na primeira metade de 2024, acrescente o BC chilena.

O Conselho reafirma o seu compromisso de conduzir a política monetária com flexibilidade, de modo que a inflação projetada seja de 3% no horizonte de dois anos.



O ajuste representa uma pausa no processo de relaxamento monetário, após uma sequência consecutiva de cortes que começou há 1 ano.

Veja também

banco central Copom: BC cita 3 riscos de alta e 2 riscos de baixa para a inflação