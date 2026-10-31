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NEGÓCIOS Chilli Beans entra com pedido de recuperação extrajudicial Plano abrange R$ 340 milhões em dívidas bancárias e prevê aporte de até R$ 50 milhões de credores para a reestruturação da rede

A Chilli Beans, rede de óculos e relógios, entrou com pedido de recuperação extrajudicial para reestruturar R$ 340 milhões em dívidas financeiras. Segundo a companhia, o plano foi alinhado com seus principais credores e prevê novos prazos e condições de pagamento aos bancos.

O acordo também contempla um aporte de até R$ 50 milhões para a reestruturação que a marca vem promovendo nos últimos meses. Itaú, Akron e Vega atuam como financiadores âncoras e coordenam a injeção dos recursos. Dívidas com fornecedores, colaboradores e demais parceiros não estão abrangidas pelo plano.

A empresa não detalhou os fatores que levaram ao endividamento. Em comunicado, o fundador e CEO, Caito Maia, afirmou que o varejo brasileiro atravessa um período desafiador.

"Passamos por um momento difícil, mas saímos ainda mais fortes e conscientes do que representamos para milhares de consumidores e centenas de parceiros", disse, em nota.

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Na recuperação extrajudicial, a empresa negocia diretamente com os credores e submete o acordo à homologação da Justiça.

Segundo Felipe Casotti, sócio da Akron Capital, um dos principais financiadores da companhia, a renegociação busca adequar a estrutura de capital da Chilli Beans à realidade atual do negócio, permitindo que a companhia concentre esforços na operação e fortaleça a relação com franqueados e fornecedores.

A rede mantém cerca de 900 franquias no Brasil e está presente em mais de 14 países. Em outubro, abriu nove pontos de venda no país e outras quatro unidades na América do Sul, de acordo com o comunicado.

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