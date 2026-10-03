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Internacional China abre investigação antidumping sobre importação de produto químico da UE As tensões comerciais latentes entre a China e a UE ameaçam se transformar em uma guerra comercial

A China abriu, neste sábado (3), uma investigação antidumping sobre as importações de um produto químico muito comum procedente da União Europeia, menos de uma semana antes da chegada a Pequim do representante comercial do bloco para conversações.

Um porta-voz do Ministério do Comércio chinês informou que a indústria nacional solicitou a investigação para determinar se as importações de p-nitrotolueno a baixo custo provenientes da UE estavam inundando o mercado chinês e provocando "danos à produção e às operações". Esse produto químico é utilizado na fabricação de corantes, produtos farmacêuticos e pesticidas.

As tensões comerciais latentes entre a China e a UE ameaçam se transformar em uma guerra comercial. Enquanto isso, o bloco de 27 países se apressa em defender suas indústrias contra a enxurrada de exportações chinesas que, segundo seus críticos, contam com o apoio de enormes subsídios.

Pequim rejeita a ideia de que a competitividade de seus fabricantes se baseie no apoio estatal e tem ameaçado adotar medidas de retaliação.

Maros Sefcovic, comissário de Comércio da UE, e o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, terão na quinta-feira conversas cruciais com o objetivo de evitar uma escalada.

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