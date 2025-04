China aciona OMC contra tarifas dos EUA

A- A+

O governo chinês formalizou na noite desta sexta-feira, 4, uma queixa na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Em nota oficial, o Ministério do Comércio da China classificou as medidas como "intimidação unilateral típica" e alegou violação das regras da OMC. O país asiático também exigiu que Washington retire as sobretaxas aplicadas a seus produtos.

A ação ocorre após os EUA anunciarem uma tarifa adicional de 34% sobre importações chinesas nesta semana. Segundo economistas, essa nova cobrança eleva para cerca de 70% o total de tarifas enfrentadas por determinados produtos da China no mercado americano. Em resposta, Pequim impôs tarifas de mesmo valor — 34% — sobre itens dos Estados Unidos.

Apesar do gesto, a queixa apresentada à OMC tende a ter pouco efeito prático. O sistema de solução de controvérsias da organização está paralisado desde o primeiro mandato do ex-presidente Donald Trump, o que limita a atuação do órgão em disputas comerciais entre grand es potências.

