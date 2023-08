China alerta que restrições dos EUA ameaçam cadeias globais de suprimentos

A- A+

Pequim expressou aos Estados Unidos suas "preocupações sérias" sobre as restrições comerciais de Washington contra empresas chinesas e advertiu que essas restrições poderiam ameaçar a "segurança e estabilidade" das cadeias globais de suprimentos, informou a imprensa estatal nesta terça-feira (30, noite de segunda em Brasília).

Em um resumo das conversações de segunda-feira em Pequim entre os líderes comerciais de ambos os países, a agência estatal Xinhua indicou que o ministro chinês Wang Wentao instou sua colega americana, Gina Raimondo, a "acompanhar suas palavras com ações".

"Wang (...) expressou preocupações sérias sobre questões como as tarifas americanas sobre bens chineses, suas políticas de semicondutores, as restrições aos investimentos em ambas as direções, os subsídios discriminatórios e as sanções contra empresas chinesas", disse Wang, citando várias políticas que Washington defendeu como necessárias.

"Medidas unilaterais e protecionistas vão contra as regras do mercado e o princípio da competição justa e só prejudicam a segurança e estabilidade da indústria global e das cadeias de suprimentos", acrescentou.

