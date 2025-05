China anuncia ofensiva para combater contrabando de minerais antes de negociações com os EUA

A- A+

A China anunciou uma ofensiva para combater o contrabando de minerais estratégicos, um dia antes de iniciar negociações tarifárias com os EUA, durante as quais a questão de restrições a terras raras poderá ser abordada.

Autoridades chinesas - incluindo das áreas de comércio, segurança e alfandegária - se reuniram na cidade portuária de Shenzhen, no sul do país, nesta sexta-feira (9). De acordo com comunicado oficial, as agências se comprometeram a intensificar a fiscalização das exportações de recursos minerais estratégicos

Durante a reunião, autoridades disseram que, desde que a China implementou controles de exportação de minerais essenciais - como gálio, germânio, antimônio, tungstênio e terras raras médias e pesadas -, algumas entidades estrangeiras vêm conspirando com agentes nacionais e atualizando constantemente seus métodos de contrabando na tentativa de burlar a fiscalização. Os países supostamente envolvidos não foram especificados.

