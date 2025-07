A- A+

BRICS China anuncia visita de premiê Li Qiang ao Brasil para cúpula do Brics China busca reforçar papel diplomático no Oriente Médio

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, visitará o Brasil para a cúpula do Brics e, em seguida, viajará ao Egito, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da China nesta quarta-feira(2).

"Li Qiang participará da 17ª Cúpula do Brics no Rio de Janeiro, Brasil, de 5 a 8 de julho, mediante convite", afirmou uma porta-voz do ministério em um comunicado.

China e Rússia elogiaram o Brics como um contrapeso ao que chamam de hegemonia ocidental no cenário mundial.

O grupo, que leva o nome de seus membros fundadores (Brasil, Rússia, Índia e China), prometeu promover o comércio e a cooperação, embora não se trate de um pacto comercial.

No entanto, o Kremlin afirmou na semana passada que o presidente Vladimir Putin não viajará ao Brasil para a cúpula devido ao mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra ele.

Li também "fará uma visita oficial ao Egito de 9 a 10 de julho", disse a porta-voz.

A China procura se posicionar como mediadora no Oriente Médio, facilitando uma reaproximação entre a Arábia Saudita e o Irã em 2023, ao mesmo tempo em que se apresenta como um ator neutro no conflito entre Israel e palestinos.

Veja também