EXPORTAÇÃO China autoriza a compra de carnes de 38 frigoríficos do Brasil Com a medida, agora 144 estabelecimentos nacionais poderão exportar ao mercado chinês

A China informou ao governo brasileiro, nesta terça-feira, que decidiu autorizar 38 frigoríficos nacionais a exportar carnes para o país. Com a medida, o número de estabelecimentos habilitados subiu de 106 para 144.

Entre as empresas habilitadas, estão 24 frigoríficos de carne bovina e oito frigoríficos de carne de frango. Também foram autorizados entrepostos frigoríficos (estabelecimentos destinados exclusivamente à estocagem de produtos de origem animal).e um produtor de carne bovina termoprocessada.

A China é o principal destino das exportações de carnes do Brasil. Em 2023, o país asiático representou cerca de 37% do total das exportações brasileiras do produto, no valor de 8,3 bilhões de dólares.

Segundo uma nota divulgada pelo Itamaraty, a decisão do governo chinês vão gerar novas oportunidades para o aumento do comércio bilateral. As novas habilitações, enfatiza o órgão, são resultado de negociações entre as autoridades dos dois países.

"As novas habilitações são resultado de intenso processo negociador, que incluiu a realização de auditorias "in loco" e por videoconferência por parte do órgão habilitador chinês", diz um trecho da nota do Itamaraty.

"No ano em que Brasil e China celebram 50 anos de suas relações diplomáticas, a decisão chinesa demonstra confiança renovada na qualidade da carne brasileira e na robustez de nossos controles sanitários por parte de um dos mercados mais exigentes do mundo".

