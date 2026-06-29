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inteligência artificial China: chips da Nvidia perdem espaço no mercado, enquanto a Huawei avança A Bernstein prevê que a participação da Nvidia caia para cerca de 8% do mercado de chips de inteligência artificial na China neste ano, enquanto a da Huawei deve crescer para aproximadamente 50%.

Na corrida entre os EUA e a China para desenvolver inteligência artificial, a disputa por hardware e poder de computação está se intensificando, à medida que empresas chinesas como a Huawei superam líderes globais como a Nvidia no mercado doméstico.

O CEO da gigante de chips Nvidia, Jensen Huang, se tornou uma celebridade do setor, mas o status dele não se traduziu em sucesso na venda de chips avançados na China.

Controles impostos por Washington às exportações de tecnologia avançada, por preocupações de segurança nacional, inicialmente travaram as vendas dos chips H200 da Nvidia no país. Quando Huang conseguiu um alívio junto ao presidente americano, Donald Trump, Pequim já havia passado a incentivar o uso de chips projetados internamente, feitos por rivais locais liderados pela Huawei.

Huang reconheceu que os EUA perderam a vantagem no mercado chinês de chips avançados de inteligência artificial, à medida que concorrentes chineses se tornaram "gigantes". "Bem, estivemos na China por 30 anos, e antes de o controle de exportações banir a Nvidia da China, tínhamos cerca de 95% de participação de mercado, então estávamos competindo muito bem", disse.

A Nvidia, sediada em Santa Clara, na Califórnia, e a rival Advanced Micro Devices (AMD) dominam o setor de chips de inteligência artificial nos EUA e grande parte do mercado global, mas a Huawei avançou muito na China, enquanto empresas chinesas como a DeepSeek impulsionam uma busca por melhor desempenho e custo-benefício dos chips.

Um relatório da Bernstein, empresa global de pesquisa e corretagem, estima que a Nvidia tinha cerca de 40% do mercado de chips de inteligência artificial na China em 2025, aproximadamente empatada com a Huawei. A Bernstein prevê que a participação da Nvidia caia para cerca de 8% neste ano, enquanto a da Huawei deve crescer para aproximadamente 50%.

Por algumas métricas, os chips comerciais mais avançados da Huawei, a série Ascend 950, podem ser vistos como aproximadamente comparáveis ao H200 da Nvidia.

A posição pública de Pequim sobre a importação de chips H200 tem sido pouco clara, e a Nvidia disse não ter vendido chips H200 na China. Na recente assembleia de acionistas da Nvidia, Huang disse que a empresa ainda "não gerou nenhuma receita, e não temos certeza se alguma importação será permitida no país".

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