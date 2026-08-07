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TECNOLOGIA China desenvolve borracha sintética com terras raras para pneus de veículos elétricos Unidade terá capacidade para produzir 100 mil toneladas por ano; tecnologia busca reduzir dependência da borracha natural e reforçar a segurança da cadeia de suprimentos do país

A China concluiu os testes de uma nova fábrica de produção de borracha sintética à base de terras raras, considerada estratégica para a fabricação de pneus de veículos elétricos e caminhões.

A unidade, construída pela Dushanzi Petrochemical, subsidiária da PetroChina, com apoio do Instituto de Química Aplicada de Changchun, entrou em operação em 16 de julho e terá capacidade para produzir 100 mil toneladas do material por ano.

O projeto marca a industrialização de uma tecnologia desenvolvida ao longo de mais de seis décadas de pesquisa na China. A borracha sintética produzida utiliza catalisadores à base de neodímio, um metal de terras raras cuja produção é amplamente dominada pelo país.

A borracha de butadieno é um dos principais tipos de borracha sintética utilizados na indústria e é conhecida pela alta resistência ao desgaste e pela durabilidade. Na versão produzida com catalisadores de terras raras, o material apresenta maior resistência mecânica, melhor desempenho em baixas temperaturas, menor geração de calor durante o uso e maior resistência a rasgos quando comparado à borracha produzida com catalisadores convencionais, como os de níquel.

Segundo o Instituto de Química Aplicada de Changchun, essas características tornam o material especialmente adequado para pneus de veículos elétricos, que exigem compostos mais resistentes devido ao maior peso das baterias e ao elevado torque dos motores, além de aplicações em veículos pesados.

A tecnologia também faz parte da estratégia chinesa para reduzir a dependência da borracha natural. Diferentemente desta, extraída de seringueiras, a borracha sintética é produzida principalmente a partir de derivados do petróleo, como estireno e butadieno.



Pesquisas publicadas pelo instituto afirmam que a China começou a investir nesse tipo de tecnologia ainda na década de 1950, diante da escassez de borracha natural e das restrições tecnológicas impostas por países ocidentais.

Na década de 1960, cientistas chineses publicaram o primeiro estudo do mundo sobre a síntese de borracha cis-butadieno utilizando catalisadores de terras raras, tornando o país pioneiro na área. Desde 2006, o instituto trabalha em parceria com a Dushanzi Petrochemical para transformar a tecnologia desenvolvida em laboratório em produção industrial.

A importância estratégica da borracha sintética também foi destacada por pesquisadores do Instituto de Pesquisa da Sinopec, que classificaram o material como um "importante recurso estratégico nacional" em estudo publicado em 2020. O produto é utilizado em setores como transporte, indústria, defesa e fabricação de bens de consumo.

Além da nova fábrica, a tecnologia vem sendo aplicada em testes industriais. A empresa Shandong Shenchi Petrochemical produziu pneus para caminhões com 50% de substituição da borracha natural por borracha de isopreno obtida com catalisadores de terras raras, também desenvolvida em parceria com o Instituto de Química Aplicada de Changchun.

Segundo o Centro de Testes da Associação da Indústria da Borracha da China, o material apresentou taxa de vulcanização equivalente à da borracha natural e desempenho básico superior ao de produtos importados, aproximando-se das propriedades da matéria-prima natural. Os pesquisadores afirmam que a inovação poderá ampliar a produção doméstica, reduzir o déficit de borracha natural e aumentar a autossuficiência chinesa em um insumo considerado estratégico para a economia e a indústria.

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