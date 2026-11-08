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ECONOMIA China deve liderar investimentos globais em energia em 2026, diz emissora estatal Fontes renováveis já respondem por 60,1% da capacidade instalada de geração elétrica do país

A China deverá investir US$ 940 bilhões (cerca de R$ 5,17 trilhões) em energia em 2026, o maior volume entre todos os países, segundo o Relatório Global de Transição Energética 2026, divulgado pela Sociedade Chinesa de Reforma e Desenvolvimento Empresarial e citado pela emissora estatal CCTV neste domingo.

No fim de 2025, o país tinha 2,337 bilhões de quilowatts (2.337 GW) de capacidade instalada de geração de energia renovável, o equivalente a 60,1% de sua capacidade total e a 63,6% das novas instalações renováveis em todo o mundo, segundo a CCTV.

A geração de energia renovável alcançou 3,99 trilhões de quilowatts-hora (kWh), correspondentes a 38,3% da produção de eletricidade chinesa. O aumento da geração renovável foi suficiente para cobrir integralmente o crescimento do consumo de eletricidade no país.

O foco dos investimentos chineses em energia está migrando da rápida expansão da capacidade de geração para redes elétricas e outras infraestruturas necessárias para integrar a crescente produção de fontes renováveis. A Agência Internacional de Energia (AIE) estima que os investimentos chineses em redes elétricas cheguem a cerca de US$ 140 bilhões (cerca de R$ 770 bilhões) em 2026.

A participação das usinas a carvão na geração de eletricidade da China caiu para 49,7% no primeiro semestre de 2026, ficando abaixo de 50% pela primeira vez, segundo o relatório.

As emissões chinesas de dióxido de carbono relacionadas à energia recuaram 0,5% em 2025. O país também respondeu por 70% da produção mundial de equipamentos para energia eólica e 80% dos equipamentos fotovoltaicos, de acordo com a CCTV.

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