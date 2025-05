China diz que projeto americano 'Cúpula Dourada' prejudica a estabilidade mundial

A- A+

A China afirmou nesta quarta-feira que o projeto americano de escudo antimísseis "Cúpula Dourada", anunciado na terça-feira pelo presidente Donald Trump, "prejudica a estabilidade mundial".

"Isto prejudica o equilíbrio estratégico e a estabilidade mundial. A China expressa uma séria preocupação com isto. Pedimos aos Estados Unidos que abandonem o mais rápido possível o desenvolvimento e implementação de um sistema global de defesa antimísseis", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning.

Trump anunciou o projeto na terça-feira, após assinar no final de janeiro um decreto para desenvolver um escudo antimísseis inspirado no modelo israelense conhecido como "Domo de Ferro".



"Hoje, tenho o prazer de anunciar que selecionamos oficialmente uma arquitetura para este sistema de última geração", disse Trump no gabinete oval da Casa Branca, especificando que o Canadá se juntará à iniciativa. O sistema estará operacional no final do seu mandato, assegurou, e custará no total "cerca de 175.000 milhões de dólares quando estiver concluído".

Trump afirmou que utilizará "tecnologias de nova geração em terra, mar e espaço, incluindo sensores e interceptores espaciais".

O diretor do Pentágono, Pete Hegseth, acrescentou que o sistema deve proteger o território "de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, drones, sejam convencionais ou nucleares".

Em 2022, a última avaliação do Exército dos Estados Unidos sobre mísseis fez um alerta sobre as ameaças crescentes da Rússia e da China.

Pequim está se aproximando de Washington em termos de mísseis balísticos e hipersônicos. Moscou está modernizando seus sistemas de alcance intercontinental, além de melhorar seus mísseis de precisão, segundo o documento.

