China diz se opor ao 'abuso de poder' dos EUA para perseguir empresas e cidadãos chineses

Porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Mao Ning afirmou que a China se opõe ao "abuso de poder de Estado" dos Estados Unidos para perseguir empresas e cidadão do país asiático. A declaração foi feita nessa sexta-feira (8), em a resposta à pergunta de um jornalista sobre relatos de prisões efetuadas pelos EUA de pessoas supostamente com relações com a China.

O primeiro caso é o de um analista da inteligência militar dos EUA, preso nessa quinta-feira (7), por suspeita de fornecer informações da defesa nacional norte-americana para a China. O outro se refere à prisão na quarta-feira, 7, de um engenheiro de softwares chinês que morava nos EUA, por suspeita de roubar tecnologia de inteligência artificial do Google.



Mao disse que não tem informação sobre os casos mencionados. Sobre o caso do Google, ela acrescentou que, "como princípio, a China dá grande importância e fez esforços ativos para proteger direitos de propriedade intelectual". "Nós protegemos os direitos e interesses de todos os donos de propriedade intelectual, domésticos ou estrangeiros, de forma justa", declarou ela, em coletiva de imprensa.

