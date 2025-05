A- A+

COMÉRCIO China e EUA iniciam negociações em Genebra, relata a mídia estatal chinesa Os EUA devem estar preparados para revogar as tarifas punitivas impostas à China, disse o porta-voz do Ministério do Comércio

Altos funcionários econômicos da China e dos Estados Unidos iniciaram neste sábado, 10h na cidade de Genebra, na Suíça, correspondente às 4h em Brasília, as primeiras negociações entre os dois países desde que o presidente Donald Trump impôs tarifas que abalaram a economia mundial.

A China Central Television (CCTV) que é a principal emissora de televisão estatal da China informou: “Na manhã do dia 10, horário local, começaram em Genebra, Suíça, as conversações econômicas e comerciais de alto nível entre China e Estados Unidos.”

Na última quinta-feira o governo chinês reiterou que espera que os Estados Unidos cancelem as tarifas unilaterais sobre a China, às vésperas do encontro de alto nível entre os dois países para destravar as negociações comerciais.

Os EUA devem estar preparados para revogar as tarifas punitivas impostas à China, disse o porta-voz do Ministério do Comércio, He Yadong, em uma coletiva de imprensa regular na última quinta-feira.

Ambos os lados estão delineando posições firmes para maximizar suas vantagens antes da primeira rodada de negociações comerciais, marcada para este fim de semana na Suíça.

Antes do anúncio das negociações, Trump havia sinalizado disposição em reduzir tarifas sobre a China em algum momento.

O embate ressalta a profunda divisão entre os EUA e a China em relação ao comércio e o caminho difícil que enfrentam para chegar a um possível acordo de redução tarifária. No entanto, o anúncio de negociações formais gerou certo otimismo de que o conflito possa ser resolvido antes que cause danos econômicos duradouros.

Ambos os países estão sob pressão para chegar a um acordo. A economia dos EUA encolheu no início do ano pela primeira vez desde 2022, devido a um aumento nas importações antes das tarifas e a um consumo mais moderado. Na China, a atividade industrial registrou a pior contração desde dezembro de 2023, segundo o índice oficial de gerentes de compras do setor manufatureiro.

Veja também