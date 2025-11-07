A- A+

COMÉRCIO China encerra suspensão e pode retomar importação de frangos após caso de gripe aviária no Brasil Decisão ocorre sete meses após embargo; país asiático é o maior comprador da carne brasileira

A China anunciou nesta sexta-feira que suspendeu a proibição de importações de frango do Brasil, medida que havia sido imposta em maio após a confirmação do primeiro e único caso de gripe aviária em uma granja comercial no município de Montenegro (RS).

O comunicado foi divulgado pela Administração Geral de Alfândegas da China, sem detalhar quais produtos específicos estão incluídos na liberação. O Brasil, maior exportador de carne de frango do mundo, tem na China seu principal destino comercial, responsável por uma fatia significativa das vendas externas.

O embargo havia sido decretado em 16 de maio, interrompendo temporariamente o fluxo de exportações. Em setembro, uma comitiva técnica chinesa visitou o Brasil para auditar medidas de controle sanitário e confirmar que o país estava livre da doença.

O governo brasileiro se declarou livre de gripe aviária em 18 de junho, após 28 dias sem novos registros em granjas, e comunicou oficialmente o novo status à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e aos países importadores.

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o Brasil exporta frango para 151 países. Em 2024, a China comprou mais de 560 mil toneladas do produto brasileiro. Apesar do peso do mercado externo, 64,6% da produção nacional é consumida internamente, com média de 45 quilos por habitante ao ano.

