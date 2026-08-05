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Internacional China endurece controle sobre exportações de drones aos EUA e anuncia contramedidas Anúncios ocorrem após a Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) ter proibido, no fim do mês passado, a importação de novos robôs humanoides e inversores de energia fabricados no exterior

A China vai endurecer os controles sobre exportações de drones para os Estados Unidos. O Ministério do Comércio chinês informou nesta quarta-feira (5) que as vendas de drones e de seus principais componentes aos EUA passarão a ser submetidas a uma análise rigorosa, caso a caso, com o objetivo de "salvaguardar a segurança e os interesses nacionais".

Pequim também pretende adotar contramedidas contra seis entidades americanas, incluindo a empresa de biotecnologia Applied DNA Sciences. Segundo o ministério, a medida é uma resposta ao apoio dessas entidades a sanções dos EUA relacionadas a Xinjiang.

Os anúncios ocorrem após a Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) ter proibido, no fim do mês passado, a importação de novos robôs humanoides e inversores de energia fabricados no exterior, em uma decisão vista como direcionada à China. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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