BRICS China está disposta a trabalhar com o Brasil para consolidar Brics, diz ministro Wang Yi O ministro defendeu ainda uma comunicação mais próxima e a adoção de uma posição em comum de ambos os países

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que o país está disposto a trabalhar com o Brasil para consolidar e promover o Brics em escala global, ao receber o assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Celso Amorim, segundo nota divulgada nesta quinta-feira, 4.

"China e Brasil devem assumir as responsabilidades dos novos tempos, fortalecer a coordenação estratégica e a confiança mútua, promovendo de modo inequívoco o multilateralismo, as regras internacionais e os interesses do Sul Global", afirmou Wang. O ministro defendeu ainda uma comunicação mais próxima e a adoção de uma posição em comum de ambos os países.

Os comentários de Wang Yi aconteceram durante reunião com Amorim nos arredores das atividades comemorativas do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. O ministro chinês citou o contexto de mudanças complexas no cenário global e o "ressurgimento do unilateralismo".

No encontro, Amorim entregou uma carta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva endereçada ao presidente da China, Xi Jinping, expressando a importância da solidariedade e cooperação entre o Sul Global e países do Brics cada vez mais proeminente, afirma a nota. Segundo Amorim, o Brasil também está disposto a trabalhar com a China, guiado pelo consenso alcançado pelos dois chefes de estado de apoiar o multilateralismo.

Ambos os representantes compartilharam visões sobre assuntos como a guerra na Ucrânia, a situação no Oriente Médio e as mudanças climáticas.



