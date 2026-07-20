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Mercado Financeiro China: estatais compra quase US$ 9 bilhões em ações para sustentar o mercado Ofensiva ocorre em meio ao aprofundamento da liquidação global em ações de chips e tecnologia, à medida que investidores ficam cada vez mais preocupados com os gastos bilionários em IA

Duas estatais chinesas de investimento injetaram quase US$ 9 bilhões para sustentar o mercado de ações, após temores em torno da inteligência artificial desencadearem uma onda de vendas nas últimas semanas.

A China Reform Holdings informou no domingo (19) que uma de suas unidades acessou mais de 50 bilhões de yuans (US$ 7,38 bilhões) de uma linha especial de redesconto e de recursos complementares para financiar recompras de ações e aumento de participações, com o objetivo de ajudar a estabilizar o mercado.

Em comunicado separado, também no domingo (19), a China Chengtong Holdings disse que suas subsidiárias adquiriram quase 10 bilhões de yuans (US$ 1,48 bilhão) em ações e outros ativos de renda variável domésticos.

As duas empresas afirmaram estar "firmemente otimistas" com as perspectivas do mercado de capitais chinês e disseram que continuarão elevando suas participações em estatais e em empresas de tecnologia para preservar a estabilidade.

A ofensiva ocorre em meio ao aprofundamento da liquidação global em ações de chips e tecnologia, à medida que investidores ficam cada vez mais preocupados com os gastos bilionários em IA. O índice Xangai Composto acumula queda de 7,3% neste mês, enquanto o ChiNext Price Index, com maior peso de empresas de tecnologia, recua 21%.

Analistas afirmam que os dois investidores estatais, integrantes de um grupo de entidades conhecido como "time nacional", sinalizam a intenção de estabelecer um piso para o mercado e reforçam a determinação das autoridades de manter a estabilidade dos mercados de capitais.

O Xangai Composto encerrou esta segunda-feira (20) em alta de 0,85%, recuperando-se de um tombo de 5,8% na semana passada. O ChiNext subiu 0,4%, após cair 11% na semana anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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