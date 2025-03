A- A+

Tecnologia China inunda o mundo com modelos de IA após sucesso da DeepSeek Nas últimas duas semanas, as empresas chinesas lançaram nada menos que 10 grandes atualizações ou lançamentos de produtos e esses são apenas os grandes nomes

A DeepSeek fez mais do que apenas mostrar ao setor de inteligência artificial que você não precisa gastar bilhões para desenvolver IA.

A empresa reacendeu uma indústria de tecnologia chinesa há muito adormecida — e agora nomes ocidentais, como a OpenAI e a Nvidia, podem pagar o preço.

Desde que a DeepSeek superou a OpenAI em janeiro com um poderoso modelo que supostamente custou apenas alguns milhões de dólares para ser desenvolvido, os líderes de tecnologia da China inundaram o mercado com uma rápida sucessão de serviços de IA de baixo custo, prejudicando as ofertas premium de empresas como a OpenAI e o Google, da Alphabet.

Nas últimas duas semanas, as empresas chinesas lançaram nada menos que 10 grandes atualizações ou lançamentos de produtos — e esses são apenas os grandes nomes.

A Baidu lançou o Ernie X1 em competição direta com o R1 da DeepSeek. O Alibaba seguiu o exemplo com seus próprios agentes de IA e atualização do modelo de raciocínio.

Na semana passada, a Tencent Holdings apresentou seu modelo de IA e uma resposta ao R1; a Ant Group compartilhou descobertas sobre como os chips chineses podem reduzir os custos em 20%; a própria DeepSeek atualizou o modelo V3. Até a Meituan — mais conhecida como a maior empresa de entrega de refeições do mundo — anunciou que estava investindo bilhões de dólares em IA.

A gama de aprimoramentos e ajustes em rápida aceleração é mais do que empresas chinesas aderindo à onda da DeepSeek.

Coletivamente, os modelos de IA — quase todos de código aberto — representam o esforço dos desenvolvedores para definir padrões e referências mundiais e conquistar uma fatia maior do mercado global.

Enquanto ainda se discute se esses lançamentos de IA estão no mesmo nível ou superam os sistemas mais avançados dos desenvolvedores do Ocidente, essas opções mais recentes estão colocando mais pressão nos modelos de negócios das principais empresas dos EUA.

A OpenAI, por exemplo, agora está tentando encontrar um equilíbrio.

A fabricante do ChatGPT disse que está considerando liberar parte de sua tecnologia após o sucesso da DeepSeek com a abordagem de código aberto.

Ao mesmo tempo, a OpenAI ainda avalia cobrar muito mais por seus produtos mais sofisticados.

Se o modelo de baixo custo da DeepSeek for replicado, isso também pode reduzir os lucros da Nvidia, que é especializada em chips de IA caros, tornando os “ajustes” de valuation inevitáveis, disse Amr Awadallah, fundador e CEO da Vectara.

Nos últimos anos, as empresas chinesas têm desbancado rivais globais em setores tão variados quanto veículos elétricos e painéis solares, produzindo mais e oferecendo preços mais baixos que seus concorrentes.

O padrão pode estar se replicando na IA.

É um “grande problema”, disse Awadallah, de Palo Alto, cuja startup ajuda empresas a construir e implementar agentes e assistentes de IA.

“Estamos prestes a ver uma tendência em direção à compressão significativa de margem para empresas em todo o ecossistema. Não apenas desenvolvedores de modelos de IA, mas os grandes facilitadores de IA que também estão impulsionando o crescimento do setor.”

Os modelos de código aberto, de alto desempenho e uso eficiente de recursos que seguiram o anúncio de janeiro da DeepSeek estão sendo replicados e usados globalmente, incluindo nos EUA e na Índia — mesmo que empresas e autoridades governamentais nesses países tentem restringir o acesso à própria DeepSeek em dispositivos de funcionários.

Os desenvolvedores chineses estão remodelando o mercado e questionam os enormes investimentos em infraestrutura prometidos por grandes empresas de tecnologia dos EUA, como a OpenAI e a Microsoft.

“Se você assumir que a intenção de desenvolvedores chineses de LLM é abalar o mercado e roubar participação, então funcionou”, disse James Wilton, sócio-gerente e fundador da Monevate, consultoria para empresas de tecnologia. “Eles podem estar dispostos a arcar com os custos agora, mas isso não será gratuito para sempre.”

Veja também