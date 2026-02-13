Sex, 13 de Fevereiro

China: novos empréstimos saltam em janeiro, mas ficam abaixo do esperado

Empréstimos somaram 4,71 trilhões de yuans, segundo Banco Central do país

Sede do Banco Central da ChinaSede do Banco Central da China - Foto: Max12Max

O volume de novos empréstimos liberados pelos bancos da China deu um salto significativo em janeiro, mas ficou abaixo do esperado.

Dados publicados hoje pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país, mostraram que os empréstimos somaram 4,71 trilhões de yuans (cerca de US$ 681,7 bilhões) no primeiro mês de 2026, bem acima dos 910 bilhões de yuans de dezembro.

O resultado de janeiro, porém, ficou aquém da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam a emissão de 4,9 trilhões de yuans em novos empréstimos

O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, atingiu 7,22 trilhões de yuans em janeiro, à medida que governos locais também ampliaram o crédito por meio da emissão de títulos.

A base monetária da China (M2), por sua vez, teve acréscimo anual de 9% em janeiro, maior do que o avanço de 8,5% de dezembro e superando a projeção do mercado, de alta de 8,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.


 

