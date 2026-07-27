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Mundo China, Paraguai e Palau abrem seus mercados para produtos agropecuários do Brasil O Paraguai aprovou o modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI) para a exportação de suínos vivos destinados ao abate

As autoridades sanitárias da China, do Paraguai e de Palau comunicaram a abertura de mercados para produtos brasileiros, segundo o Ministério da Agricultura.

Com a China, foi assinado protocolo sanitário que autoriza a exportação de cálculos biliares bovinos brasileiros, conforme o Broadcast Agro mostrou na semana passada.

O Paraguai aprovou o modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI) para a exportação de suínos vivos destinados ao abate.

Palau, por sua vez, aprovou os modelos de CSI para a exportação de carnes bovina, ovina, caprina e suína.



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