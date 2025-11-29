China: PBoC endurece combate a criptomoedas e aponta riscos de atividades financeiras ilegais
Instituição financeira destacou preocupação específica com as stablecoins
O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) enfatizou que vai intensificar a repressão à negociação e à especulação com criptomoedas. Em comunicado, o banco central chinês repete que as criptomoedas não possuem "status legal equivalente ao da moeda fiduciária" e que não têm curso legal, razão pela qual "não devem, nem podem ser usadas como moeda na circulação de mercado".
O comunicado classifica atividades ligadas a criptoativos como "atividades financeiras ilegais" e alerta que, recentemente, a especulação com criptoativos voltou a crescer, trazendo novos cenários e desafios para o controle de riscos.
Leia também
• Rede social X recebe multa de 5 milhões na Espanha por publicidade fraudulenta de criptomoedas
• Entenda em 9 pontos o que muda com a regulamentação de criptomoedas do Banco Central
• Trump indulta cofundador da plataforma de criptomoedas Binance, Chanpeng Zhao
O PBoC destacou preocupação específica com as stablecoins, criptomoedas projetadas para manter valor estável, geralmente atreladas a moedas oficiais como o dólar, afirmando que elas "não atendem de maneira eficaz aos requisitos de identificação de clientes e de prevenção à lavagem de dinheiro" e podem ser usadas em esquemas de fraude financeira e transferências irregulares de recursos através das fronteiras.
O banco concluiu pedindo que órgãos estatais mantenham política proibitiva sobre criptomoedas, aprofundem a coordenação, fortaleçam monitoramento e compartilhem informações para preservar a estabilidade econômica e financeira.