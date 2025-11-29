Sáb, 29 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado29/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Criptomoeda

China: PBoC endurece combate a criptomoedas e aponta riscos de atividades financeiras ilegais

Instituição financeira destacou preocupação específica com as stablecoins

Reportar Erro
O mundo das criptomoedasO mundo das criptomoedas - Foto: Yuri Cortez/AFP

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) enfatizou que vai intensificar a repressão à negociação e à especulação com criptomoedas. Em comunicado, o banco central chinês repete que as criptomoedas não possuem "status legal equivalente ao da moeda fiduciária" e que não têm curso legal, razão pela qual "não devem, nem podem ser usadas como moeda na circulação de mercado".

O comunicado classifica atividades ligadas a criptoativos como "atividades financeiras ilegais" e alerta que, recentemente, a especulação com criptoativos voltou a crescer, trazendo novos cenários e desafios para o controle de riscos.

Leia também

• Rede social X recebe multa de 5 milhões na Espanha por publicidade fraudulenta de criptomoedas

• Entenda em 9 pontos o que muda com a regulamentação de criptomoedas do Banco Central

• Trump indulta cofundador da plataforma de criptomoedas Binance, Chanpeng Zhao



O PBoC destacou preocupação específica com as stablecoins, criptomoedas projetadas para manter valor estável, geralmente atreladas a moedas oficiais como o dólar, afirmando que elas "não atendem de maneira eficaz aos requisitos de identificação de clientes e de prevenção à lavagem de dinheiro" e podem ser usadas em esquemas de fraude financeira e transferências irregulares de recursos através das fronteiras.

O banco concluiu pedindo que órgãos estatais mantenham política proibitiva sobre criptomoedas, aprofundem a coordenação, fortaleçam monitoramento e compartilhem informações para preservar a estabilidade econômica e financeira.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter