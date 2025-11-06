Qui, 06 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta06/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
mundo

China pede eliminação de "barreiras comerciais" sobre "produtos verdes" antes da COP30

A China é líder mundial na fabricação de painéis solares, baterias e veículos elétricos, mas enfrenta tarifas aduaneiras pesadas dos Estados Unidos

Reportar Erro
Bandeira da ChinaBandeira da China - Foto: Reprodução/Internet

O mundo deve "eliminar as barreiras comerciais e garantir a livre circulação de produtos ecológicos de qualidade" para enfrentar as mudanças climáticas, declarou, nesta quinta-feira (6), o vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang, durante uma cúpula de líderes prévia à COP30 em Belém.

A China é líder mundial na fabricação de painéis solares, baterias e veículos elétricos, mas enfrenta tarifas aduaneiras pesadas dos Estados Unidos.

 

Leia também

• Lula se reúne com líderes do Suriname e de Papua Nova Guiné na COP30

• Real avança ante dólar com Copom conservador e alta de commodities

• Confira os chefes de Estado confirmados em cúpula de lideres que antecede a COP30

Reportar Erro

Veja também

Newsletter