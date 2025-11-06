A- A+

mundo China pede eliminação de "barreiras comerciais" sobre "produtos verdes" antes da COP30 A China é líder mundial na fabricação de painéis solares, baterias e veículos elétricos, mas enfrenta tarifas aduaneiras pesadas dos Estados Unidos

O mundo deve "eliminar as barreiras comerciais e garantir a livre circulação de produtos ecológicos de qualidade" para enfrentar as mudanças climáticas, declarou, nesta quinta-feira (6), o vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang, durante uma cúpula de líderes prévia à COP30 em Belém.

A China é líder mundial na fabricação de painéis solares, baterias e veículos elétricos, mas enfrenta tarifas aduaneiras pesadas dos Estados Unidos.





