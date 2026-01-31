China: PMI industrial oficial cai para 49,3 em janeiro ante os 50,1 registrados em dezembro

A- A+

O índice de gerentes de compras (PMI) industrial oficial da China caiu para 49,3 em janeiro frente aos 50,1 obtidos em dezembro, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) do país neste sábado, 31.



O montante para o primeiro mês de 2025 ficou abaixo da previsão de 50,1 dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal e reverteu o aumento observado um mês antes, quando acima dos 50 que separa contração de expansão.





O subíndice de produção também caiu, de 51,7 em dezembro para 50,6 em janeiro deste ano. Já o subíndice de novos pedidos totais foi reduzido para 49,2 neste mês, quando comparado aos 50,8 em dezembro. Os novos pedidos de exportação também sofreram redução, de 49,0 no último mês de 2025 para 47,8 em janeiro.



O PMI não manufatureiro da China, por sua vez, que inclui tanto serviços quanto construção, também foi reduzido de 50,2 no mês anterior para 49,4 em janeiro. O subíndice que acompanha somente a atividade de serviços caiu para 49,5 em janeiro, de 49,7 em dezembro, enquanto o de construção baixou para 48,8, de 52,8.

