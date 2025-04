A- A+

COMÉRCIO China promete ajudar empresas exportadoras a expandir vendas domésticas A porta-voz ressaltou que o comércio exterior chinês tem a confiança e a capacidade de lidar com vários riscos e desafios, dado o "potencial do enorme mercado" que possui

A porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yongqian, afirmou nesta quinta-feira (10) que o país "auxiliará empresas de comércio exterior que enfrentam obstáculos à exportação na exploração do mercado interno", em meio à escalada das tensões comerciais com os EUA. Segundo a representante chinesa, o governo também utilizará integralmente seu programa de troca para produtos de consumo, como carros e eletrodomésticos, em uma tentativa de impulsionar a demanda doméstica.



Questionada sobre a ameaça de novos aumentos de tarifas por parte dos EUA, He disse que não poderia comentar sobre questões hipotéticas, mas enfatizou que a China não "recuará diante da intimidação". "Se os EUA insistirem em seguir seu próprio caminho, a China lutará até o fim. Jamais aceitaremos a pressão extrema e o comportamento intimidador", acrescentou, ao defender os direitos e interesses legítimos do país.

A porta-voz ressaltou que o comércio exterior chinês tem a confiança e a capacidade de lidar com vários riscos e desafios, dado o "potencial do enorme mercado" que possui, além das políticas para estabilizar a economia. He disse ainda que Pequim permanece aberta para negociações com os EUA com base no respeito mútuo, mas acrescentou que ameaças e chantagem não são a maneira correta de lidar com a China.

