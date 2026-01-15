China prorroga isenção de impostos a estrangeiros no mercado de títulos até 2027

A- A+

A China anunciou a prorrogação da isenção de impostos para investidores estrangeiros no mercado doméstico de títulos, em uma medida que busca reforçar a atratividade financeira do país em meio a um cenário global de maior volatilidade.

Segundo documento da China, o governo decidiu "continuar a isentar instituições estrangeiras do pagamento de imposto de renda corporativo e de imposto sobre valor agregado sobre a renda de juros obtida com títulos no mercado chinês".

O texto oficial informa que a política terá vigência de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2027, conforme comunicado conjunto do Ministério das Finanças e da Administração Estatal de Impostos.

De acordo com o documento, a decisão tem como objetivo promover ainda mais a abertura do mercado de títulos do país, sinalizando compromisso com a integração financeira internacional.

A iniciativa ocorre em um momento em que os fluxos globais de capitais seguem sensíveis à credibilidade das políticas econômicas. Dados divulgados em dezembro pelo Instituto de Finanças Internacionais (IIF) mostram que, apesar de uma recuperação liderada por títulos de dívida de economias emergentes, a China apresentou saída líquida de US$ 5,5 bilhões em títulos de dívida no período analisado.

Para o IIF, "conforme a incerteza global persiste, os fluxos provavelmente ficarão mais sensíveis à credibilidade de políticas, condições de financiamento e dinâmicas de emissão de dívida, reforçando a diferenciação entre mercados".

