China publica vídeo de 1987 no X em que o então presidente Reagan critica a imposição de tarifas

A Embaixada da China nos EUA compartilhou nesta segunda-feira na plataforma X, de Elon Musk, um discurso do presidente americano Ronald Reagan de 1987 em uma rádio no qual criticava a defesa de tarifas como medida patriótica para proteger empregos.

Segundo ele, as medidas podem surtir efeitos positivos a curto prazo, mas não se sustentam.

"No longo prazo, tarifas contra importados resultam em colapsos dos mercados, falências de empresas e milhões de empregos perdidos".

"Para aqueles de nós que viveram a Grande Depressão, a memória do sofrimento que ela causou é profunda e marcante. E hoje, muitos analistas econômicos e historiadores argumentam que a legislação tarifária aprovada naquele período, conhecida como tarifa Smoot-Hawley, agravou significativamente a depressão e impediu a recuperação econômica", disse.

Trump anunciou tarifas recíprocas contra dezenas de países, sob o argumento de proteger a indústria americana.

Para a China, a taxação foi de 34%. Pequim retaliou e disse que iria taxar os produtos americanos no mesmo percentual.

Ronald Reagan vs. #tariffs : 1987 speech finds new relevance in 2025pic.twitter.com/CuAMw1eQXN