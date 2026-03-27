Sex, 27 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta27/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Relação Comercial

China quer fortalecer cooperação comercial com os Estados Unidos

As duas maiores economias do mundo travaram em 2025 uma dura guerra comercial com repercussões globais

Reportar Erro
Presidente dos EUA, Donald trump e o presidente da China, Xi JinpingPresidente dos EUA, Donald trump e o presidente da China, Xi Jinping - Foto: Andrew Caballero-Reynolds e Suo Takekuma / AFP

A China deseja "fortalecer" a cooperação econômica com os Estados Unidos, em particular para evitar qualquer "concorrência desleal", afirmou o ministro do Comércio, Wang Wentao, durante uma reunião com o representante comercial de Washington, Jamieson Greer.

Os dois se reuniram na quinta-feira (26), à margem de uma conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Camarões, a menos de dois meses da visita prevista do presidente americano, Donald Trump, a Pequim.

As duas maiores economias do mundo travaram em 2025 uma dura guerra comercial com repercussões globais, antes de uma trégua anunciada em outubro e de novas conversas de alto nível celebradas em meados de março em Paris, que permitiram acalmar as tensões.

"A China está disposta a fortalecer a cooperação econômica e comercial multilateral e regional com os Estados Unidos", afirmou Wang a Greer, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério do Comércio chinês.

As duas potências devem "administrar de maneira adequada as relações entre concorrência e cooperação, evitar a concorrência desleal e promover o desenvolvimento saudável, estável e sustentável" dos vínculos econômicos, acrscentou.

Leia também

• Com guerra e economia forte, BC vê inflação fora da meta até 2028

• OCDE: guerra no Irã será choque duplo na economia global e terá forte impacto na inflação dos EUA

• Ganhadores do Nobel de Economia vão liderar rede de pesquisa para embasar políticas públicas

Muitos temas ainda perturbam as relações econômicas, das tarifas americanas até a balança comercial favorável à China, passando pelas restrições impostas pelos Estados Unidos às tecnologias de ponta exportadas para o país asiático.

Wang também expressou uma "profunda preocupação" com as investigações comerciais iniciadas pelos Estados Unidos com o objetivo de avaliar novas tarifas.

As investigações, justificadas como parte da luta contra o trabalho forçado e o excesso de oferta, têm a China como alvo, mas também outros países.

Segundo a Casa Branca, a visita de Trump a Pequim ocorrerá nos dias 14 e 15 de maio. Inicialmente, a viagem estava prevista para o fim de março ou início de abril.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter