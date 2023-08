China quer maior regulamentação para uso de dados de reconhecimento facial

A- A+

As empresas chinesas que usam reconhecimento facial devem obter consentimento, ou uma autorização legal, antes de coletar informações pessoais, de acordo com um projeto de lei publicado nesta terça-feira (8) no gigante asiático.

A China é um dos países do mundo com mais câmeras de vigilância. Os modelos mais poderosos incluem um sistema de reconhecimento facial que busca facilitar o trabalho das forças de segurança. O uso dessa tecnologia para identificar pessoas é cada vez mais comum em alguns locais privados, como entradas de residências, empresas ou hotéis.

O pagamento por reconhecimento facial também está crescendo.

O projeto de lei estipula, no entanto, que o reconhecimento facial deve ser usado apenas "em caso de extrema necessidade" e que é preciso priorizar outras ferramentas para verificar a identidade das pessoas.

Recorrer a essa tecnologia para coletar "informações sobre o rosto esperar de um consentimento individual, ou por escrito, nos termos da lei", acrescenta o texto.

“Nenhuma organização ou indivíduo deve utilizar o reconhecimento facial com o objetivo de analisar o pertencimento étnico, ou religioso (…) exceto para a manutenção da segurança nacional”, afirma o projeto, aberto para consulta pública até 7 de setembro.

O Departamento do Tesouro americano colocou várias empresas chinesas em sua lista negativa, depois de acusá-las de desenvolver tecnologias específicas para identificar membros da etnia uigure na China, em um contexto de repressão na região de Xinjiang (noroeste).

Na lista está a SenseTime, empresa que cria aplicativos de reconhecimento facial e de imagem, usados, entre outros, para monitorar monitoramento. A China tem inúmeras start-ups no setor.

