China recua e acena à indústria de games depois de impor limites e empresas perderem US$ 80 bi

Depois que a China anunciou medidas para restringir a indústria de jogos eletrônicos na semana passada, resultando em uma perda de US$ 80 bilhões em valor de mercado para três empresas do setor, as autoridades do país asiático deram um passo atrás e aprovaram o funcionamento de 105 jogos nesta segunda-feira.

A lista inclui games da Tencent e da NetEast, duas das principais empresas prejudicadas pelas restrições anunciadas por Pequim na última semana. Agora, parece que a China está novamente apoiando o desenvolvimento de jogos on-line, declarou uma associação da indústria em um post no WeChat republicado pela agência de notícias oficial Xinhua.

Na semana passada, autoridades chinesas reacenderam o medo de uma nova rodada de repressão a negócios de tecnologia no país, quando a Administração Nacional de Imprensa e Publicação (NPPA) anunciou uma série de regras restritivas ao universo dos games.

As medidas vetam que jogos on-line recompensem aqueles que se conectam todos os dias para jogar. O veto também se aplica aos usuários que gastarem dinheiro em plataformas de games pela primeira vez e aos jogadores que gastarem dinheiro várias vezes seguidas.

Enquanto Tencent e NetEase viram seu valor de mercado despencar em dezenas de bilhões de dólares em Hong Kong na sexta-feira, a NPPA anunciou a aprovação de 40 títulos de jogos importados, incluindo aqueles operados pelas duas empresas. Mas essa medida teve pouco impacto para restabelecer a confiança dos investidores.

Diversos analistas sugeriram que a Tencent e a NetEase não seriam tão afetadas com as restrições, mas as ações de ambas as empresas despencaram no mercado americano.

As amplas restrições, que pegaram de surpresa executivos da indústria e investidores no último dia de negociação antes do Natal, lembraram muitos da brutal repressão ao setor de tecnologia em 2021.

Naquele ano, várias agências governamentais impuseram abruptamente restrições a setores que iam do comércio eletrônico ao entretenimento, controlando Ant Group e Alibaba Group, liderados pelo bilionário Jack Ma (que discretamente saiu de cena), ao mesmo tempo em que devastavam a indústria de educação on-line ao declarar lucros no setor ilegais.

— Os eventos mais recentes refletem o desejo do governo por um cenário de jogos maior e mais diversificado, com conteúdo inovador de alta qualidade, mas sem monetização excessiva ou jogos “pague-para-vencer” — disse Yang Wenfeng, vice-presidente sênior do estúdio de jogos Paper Games, com sede em Xangai. — O governo prefere que as empresas lucrem por meio de práticas justas e inovação de produtos, em vez de aprofundar estratégias de monetização.

