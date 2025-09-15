Seg, 15 de Setembro

Guerra

China se opõe a restrições econômicas do G7 relacionadas a compra de petróleo da Rússia

"A imposição de tarifas secundárias, com o interesse de coagir partes relevantes, é um exemplo clássico de intimidação unilateral e coerção econômica", disse o porta-voz do Ministério do Comércio chinês

Presidentes da China, Xi Jinping (E), e da Rússia, Vladimir Putin Presidentes da China, Xi Jinping (E), e da Rússia, Vladimir Putin  - Foto: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

A China se opõe a restrições econômicas e comerciais sob o "pretexto" de compra do petróleo da Rússia, afirmou o porta-voz do Ministério do Comércio chinês ao comentar relatos de que os EUA teriam pedido a aliados do G7 para impor sanções de 50% a 100% contra a China.

"A imposição de tarifas secundárias, com o interesse de coagir partes relevantes, é um exemplo clássico de intimidação unilateral e coerção econômica", disse o porta-voz, em coletiva de imprensa realizada hoje.
 

O Ministério do Comércio da China acusou a medida de violar o consenso alcançado entre líderes chineses e americanos, além de ameaçar impactos severos no comércio e na estabilidade de cadeias de oferta global. "Se qualquer parte prejudicar nossos interesses, tomaremos as medidas necessárias para protegê-los", alertou.

O porta-voz pediu que os Estados Unidos "exerçam cautela" em suas ações, resolvam diferenças econômicas com a China por meio do diálogo e trabalhem em conjunto para garantir a ordem comercial mundial e a estabilidade das cadeias de produção.

