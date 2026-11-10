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INTERNACIONAL China supera a marca de US$ 1 trilhão de superávit comercial em 10 meses Gigante asiático está no caminho para superar recorde de US$ 1,2 trilhão registrado no ano passado, quando marca de US$ 1 trilhão foi ultrapassada ainda em novembro

A China publicou nesta terça-feira (10) os dados do comércio que refletem um aumento expressivo em termos anuais em outubro, graças a um setor de exportações que continua muito dinâmico, com um superávit comercial que ultrapassou 1 trilhão de dólares (5,51 trilhões de reais) nos primeiros 10 meses do ano.

As exportações da segunda maior economia do mundo dispararam recentemente, impulsionadas em parte pela crescente demanda global por produtos tecnológicos relacionados à inteligência artificial.

Este boom comercial representou para Pequim uma importante tábua de salvação, já que a atividade interna foi prejudicada por problemas de longa data em seu outrora próspero setor imobiliário.

No mês passado, as exportações aumentaram 35,2%, a 412,3 bilhões de dólares (2,27 trilhões de reais), segundo a Administração Geral das Alfândegas.

As importações em outubro, por sua vez, avançaram 41,6% em termos anuais, a 307,1 bilhões de dólares (1,69 trilhão de reais), segundo os mesmos dados.

Os resultados elevam o superávit comercial — o saldo positivo entre o que a China vende ao exterior e o que compra de outros países — à astronômica cifra de 1,04 trilhão de dólares durante os primeiros 10 meses do ano, destacaram as autoridades alfandegárias.

O país asiático está em uma boa trajetória para superar o recorde de 1,2 trilhão de dólares (6,61 trilhões de reais) registrado no ano passado, quando a marca de 1 trilhão de dólares foi superada em novembro.

O aumento das exportações, no entanto, reacendeu tensões com vários parceiros comerciais importantes, preocupados com as consequências de uma possível avalanche de produtos chineses de baixo custo para o mercado local.

As exportações da China para os Estados Unidos também dispararam 32,9% na comparação anual em outubro, segundo os dados oficiais.

Os números foram divulgados poucos dias antes de outra reunião de alto risco entre o presidente Xi Jinping e seu homólogo americano, Donald Trump, durante o encontro de cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que acontecerá na China na próxima semana.

Os dois países mantêm uma frágil trégua em meio a uma intensa guerra comercial desde outro encontro, em outubro de 2025.

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