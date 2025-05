China suspende compra de frango brasileiro por 60 dias após caso de gripe aviária em granja do RS

A- A+

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, informou nesta sexta-feira (16) que a China vai suspender a compra da carne brasileira pelos próximos 60 dias, após a confirmação do primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no Brasil.

— A partir de hoje, pelos próximos 60 dias, a China não estará mais comprando carne de frango brasileira — disse o ministro em entrevista à TV Centro América nesta sexta.

A declaração acontece após o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmar a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP), popularmente chamado de gripe aviária, em matrizeiro de galinhas.

O caso ocorreu em um granja no estado do Rio Grande do Sul, no município de Montenegro. Esse é o primeiro foco de gripe aviária detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil.

Desde 2006, ocorre a circulação do vírus, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa.

"O Mapa alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos. A população brasileira e mundial pode se manter tranquila em relação à segurança dos produtos inspecionados, não havendo qualquer restrição ao seu consumo", diz a nota do ministério.

