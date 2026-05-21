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Exportação China suspende exportações de carne bovina de 3 frigoríficos do Brasil Unidades, em Mato Grosso e Minas Gerais, pertencem a JBS, PrimaFoods e Frialto

A China suspendeu a licença de exportação de três frigoríficos que processam carne bovina no Brasil. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), a suspensão é temporária. As unidades, em Mato Grosso e Minas Gerais, pertencem a JBS, PrimaFoods e Frialto.

A suspensão foi determinada em função da “identificação de resíduos em desacordo com os requisitos sanitários chineses”, informou a Abiec, em nota. O desacordo tem a ver com o uso de hormônios sintéticos usados como medicamento veterinário no gado, o que é proibido pela China, segundo publicou o site Globo Rural.

“O Brasil possui um dos sistemas de controle sanitário mais rigorosos e reconhecidos internacionalmente, com monitoramento contínuo ao longo de toda a cadeia produtiva e atuação permanente do Serviço de Inspeção Federal (SIF). As cargas apontadas pelas autoridades chinesas já estão sendo tratadas conforme os protocolos sanitários estabelecidos entre os dois países”, diz a nota da Abiec.

Segundo a entidade, “a medida tem caráter temporário e preventivo, com o objetivo de permitir a rastreabilidade da matéria-prima e a adoção das providências técnicas necessárias pelas empresas envolvidas e pelas autoridades competentes”.

“O tema segue sendo tratado no âmbito técnico entre Brasil e China, com vistas à rápida normalização da situação”, informou a Abiec.

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