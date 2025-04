China suspende tarifas sobre alguns produtos importados dos EUA

A- A+

O Ministério do Comércio da China está revisando os setores afetados pelas tarifas de 125% impostas por Pequim sobre produtos dos Estados Unidos e já concedeu algumas isenções tarifárias sobre importações de bens americanos.

A medida é vista como um sinal de possível alívio para companhias afetadas pela guerra comercial iniciada por Donald Trump.

Segundo reportagem do Financial Times, empresas dos setores de aviação e de produtos químicos industriais disseram que alguns de seus produtos já foram beneficiados com suspensões temporárias, enquanto a mídia local relatou que certos semicondutores também foram poupados das tarifas.

Em entrevista ao FT, Michael Hart, presidente da Câmara Americana de Comércio na China, afirmou que as importações de produtos de saúde estão sendo analisadas para possíveis isenções tarifárias. Ele acrescentou que o Departamento de Comércio dos EUA também está revisando o impacto das tarifas sobre as empresas.

Hart informou ao FT que o Ministério do Comércio chinês se reuniu com representantes da câmara e de empresas associadas para avaliar os impactos das tarifas recíprocas de Trump e de Pequim. Segundo ele, empresas associadas à Câmara Americana de Comércio relataram que, até mesmo na última semana, algumas remessas importadas não foram taxadas com as tarifas.

Hart, no entanto, disse acreditar que para os setores críticos a isenção de tarifas já estar em vigor, mas não pode dizer tratar-se de uma política formal, mas, sim, algo pontual.

Procurado pelo jornal britânico, o Ministério do Comércio da China não respondeu a um pedido de comentário sobre as isenções tarifárias. Já o Ministério das Relações Exteriores afirmou não estar familiarizado com nenhuma isenção e reiterou que não houve negociações diretas com os EUA sobre a redução das tarifas.

Trump já havia excluído produtos chineses de alto valor — como smartphones e eletrônicos — de suas tarifas de até 145%, embora tenha esclarecido que essas isenções seriam temporárias. As tarifas retaliatórias de 125% impostas por Pequim atingiram duramente os produtos agrícolas e energéticos dos EUA.

