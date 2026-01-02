Sex, 02 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta02/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Economia

China: unidade de chips de IA da Baidu planeja listagem em Hong Kong

A ação da Baidu negociada em Hong Kong fechou em alta de 9,35% hoje. No pré-mercado de Nova York, o ADR da empresa saltava mais de 12% nesta manhã

Reportar Erro
ChipsChips - Foto: Pexels/Reprodução

A unidade de chips de IA da Baidu, a Kunlunxin, apresentou confidencialmente um pedido de listagem na Bolsa de Hong Kong, tornando-se a mais recente empresa chinesa a capitalizar o frenesi em torno da inteligência artificial.

Em comunicado enviado à bolsa nesta sexta-feira, 2, a gigante de buscas com sede em Pequim informou que o pedido foi protocolado em 1º de janeiro, sem divulgar o tamanho pretendido da oferta.

Leia também

• China: chanceler elogia Coreia do Sul em contraponto à tensão com o Japão

• Governo reage à salvaguarda da China e diz que atuará para mitigar impacto sobre a carne bovina

• China diz ter 'concluído com sucesso' exercícios militares em Taiwan

A ação da Baidu negociada em Hong Kong fechou em alta de 9,35% hoje. No pré-mercado de Nova York, o ADR da empresa saltava mais de 12% nesta manhã.

Antes considerada uma das principais big techs chinesas ao lado de Alibaba e Tencent, a Baidu vem sofrendo pressão sobre receita e lucro diante da desaceleração de seu principal negócio de publicidade. Para buscar novos rumos de crescimento, a companhia tem investido pesado em chips, IA e tecnologia de direção autônoma.

*Com informações da Dow Jones Newswires
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter