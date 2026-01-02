A- A+

Economia China: unidade de chips de IA da Baidu planeja listagem em Hong Kong A ação da Baidu negociada em Hong Kong fechou em alta de 9,35% hoje. No pré-mercado de Nova York, o ADR da empresa saltava mais de 12% nesta manhã

A unidade de chips de IA da Baidu, a Kunlunxin, apresentou confidencialmente um pedido de listagem na Bolsa de Hong Kong, tornando-se a mais recente empresa chinesa a capitalizar o frenesi em torno da inteligência artificial.

Em comunicado enviado à bolsa nesta sexta-feira, 2, a gigante de buscas com sede em Pequim informou que o pedido foi protocolado em 1º de janeiro, sem divulgar o tamanho pretendido da oferta.

Antes considerada uma das principais big techs chinesas ao lado de Alibaba e Tencent, a Baidu vem sofrendo pressão sobre receita e lucro diante da desaceleração de seu principal negócio de publicidade. Para buscar novos rumos de crescimento, a companhia tem investido pesado em chips, IA e tecnologia de direção autônoma.

*Com informações da Dow Jones Newswires



