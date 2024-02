Chinesa BYD e Raízen vão construir 600 pontos de recarga para veículos elétricos no Brasil

A- A+

No segmento de veículos elétricos, os especialistas são unânimes em apontar que a falta de infraestrutura de carregamento no país (além do preço elevado dos veículos) é um dos obstáculos para o crescimento desse mercado.

Nesta sexta-feira (2), a Raízen Power, empresa que busca soluções de energia elétrica renovável da Raízen, e a montadora chinesa BYD, anunciaram uma parceria para a construção de 600 estações de recarga no Brasil em postos Shell.

O acordo entre as empresas prevê a construção de hubs de recarga elétrica da Shell Recharge em oito capitais nos próximos três anos. O valor do investimento não foi divulgado. A Raízen é licenciada da marca Shell e conta com uma rede com quase oito mil postos no Brasil, na Argentina e Paraguai.

Enquanto a China tem 1,8 milhão de estações públicas de carregamento, no Brasil elas somam apenas 3 mil. Por aqui, as empresas privadas, sejam de energia limpa ou mesmo as montadoras, estão tomando a dianteira no processo de criar cada vez mais estações.

"A principal barreira para o mercado de veículos eletrificados no Brasil ainda continua sendo a infraestrutura de carregamento" afirma Cristiano Doria, sócio da consultoria Roland Berger e especialista no setor automotivo.

Foco nas capitais

Os espaços que serão criados a partir da parceria entre Raízen e BYD começam a ser implementados a partir deste ano nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Belém (PA).

O objetivo é ampliar a rede pública de carregadores elétricos nas principais capitais do país, com energia 100% limpa e renovável.

No total, os pontos de recarga vão somar mais de 18 megawatts (MW) de potência instalada para recarga. Os consumidores donos de carros da BYD terão descontos na recarga nos hubs localizados nas oito cidades.

“Acreditamos que é crucial ter uma infraestrutura de recarga robusta e amplamente distribuída. À medida que embarcamos no nosso plano de expansão de vendas, é essencial investir em infraestrutura de recarga", declarou em nota durante o lançamento da parceria em Shenzen, na China, Stella Li, vice-presidente executiva da BYD e CEO da BYD Américas.

Na mesma cerimônia, István Kapitány, vice-presidente executivo global de mobilidade da Shell, disse que nenhuma empresa poderá impulsionar a mobilidade elétrica sozinha. Esse será um trabalho de colaboração entre a indústria, o governo e os clientes, previu o executivo.

A Shell possui uma das maiores redes de carregamento de veículos elétricos do mundo, com cerca de 55.000 pontos públicos de recarga em mais de 30 países e espera ter aproximadamente 70.000 pontos até 2025.

No final de 2023, a Raízen Power comprou toda a rede de recarga de veículos elétricos da startup brasileira Tupinambá. São 204 carregadores de corrente alternada (AC) com potencial de expandir para mais de 600 pontos adicionais.

A Tupinambá implementou os 204 pontos de recarga com parceiros, e também faz o mapeamento de pontos de recarga pelo país (com mais de 2 mil pontos já mapeados) com seu aplicativo sendo usado por milhares de motoristas.

O valor do negócio não foi divulgado. Com a venda, a Tupinambá passou a ser 100% dedicada ao desenvolvimento de tecnologias e softwares de gestão para estações de recarga elétrica.

Outras iniciativas

No início deste ano, a Arcos Dourados, dona do McDonald's na América Latina, e a Volvo Car Brasil, montadora sueca, fecharam uma parceria para a instalação de carregadores para veículos elétricos em até 100 restaurantes da rede em todo o Brasil até o final de 2025. As primeiras unidades a receberem os carregadores ficam nas cidades de São Paulo e Mairiporã.

"Além da infraestrutura em rodovias, que tem sido o grande foco da Volvo nos últimos tempos, sabemos que as cargas cotidianas são muito importantes para os usuários de carros elétricos. A comodidade de estar carregando o carro enquanto faz uma atividade que já seria necessária no dia a dia, traz mais segurança e liberdade para o condutor”, comentou em nota Guilherme Galhardo, diretor de Digital e de Eletrificação da Volvo Car Brasil.

Através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o governo elabora uma proposta chamada de Corredores Sustentáveis para ampliar a oferta de carregadores elétricos em rodovias do país.

A ideia não entrou no programa Mover, lançado no final do ano passado por Brasília para estimular investimento e uso de tecnologias sustentáveis na indústria automotiva. O MDIC gostaria que a ideia fosse incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por se tratar de infraestrutura para o país.

Veja também

Brasil BNDES está construindo linha de capital de giro em dólar, sem previsão de anúncio, diz Fávaro