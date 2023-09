Chinesa Huawei lança novo smartphone em mais um capítulo da guerra tecnológica com EUA

A- A+

Enquanto o secretário do Comércio dos EUA fazia uma viagem à China na semana passada, a Huawei, gigante de telecomunicações que enfrenta sanções comerciais dos EUA, lançou seu novo smartphone que ilustra o quão difícil tem sido para os Estados Unidos reprimir os avanços tecnológicas do país asiático.

O novo celular é alimentado por um chip que parece ser a versão mais avançada da tecnologia local da China até agora – uma espécie de conquista que os Estados Unidos têm tentado barrar.

O momento de seu lançamento pode não ter sido uma coincidência. O Departamento de Comércio tem liderado os esforços dos EUA para restringir a capacidade de Pequim de obter acesso a chips avançados. A secretária de Comércio, Gina Raimondo, passou grande parte de sua viagem defendendo as sanções dos EUA às autoridades chinesas, que a pressionaram para suavizar algumas das regras.

O papel poderoso de Raimondo – bem como a antipatia da China em relação às sanções dos EUA – se refletiu em sites de comércio eletrônico da China com mais de uma dúzia de vendedores comercializando capas para smartphones com o rosto de Raimondo. Imagens adulteradas mostravam a Secretária de Comércio segurando o novo telefone com frases como “Eu sou Raimondo, desta vez eu endosso a Huawei” e “Embaixador do celular Huawei, Raimondo”.

A mídia chinesa se referiu ao novo smartphone da Huawei como um sinal da independência tecnológica do país, mas analistas dos EUA disseram que a conquista ainda dependia muito provavelmente do uso de tecnologia e maquinário norte-americanos, o que teria violado as restrições comerciais dos EUA.

Começando na administração de Donald Trump e continuando sob o presidente Joe Biden, os Estados Unidos vêm aumentando constantemente as restrições à venda de chips e componentes para a fabricação dos produtos no país asiático e em particular para a Huawei.

Nos últimos anos, essas restrições restringiram a capacidade da Huawei de produzir smartphones 5G. Mas a Huawei parece ter encontrado uma maneira de contornar essas restrições para fabricar um telefone avançado. Embora as informações detalhadas sobre o telefone sejam limitadas, o novo Mate 60 Pro da Huawei parece ter muitas das mesmas capacidades básicas de outros smartphones no mercado.

Uma análise do telefone pela TechInsights, publicação canadense especializada em semicondutores, concluiu que o chip do novo smartphone da Huawei foi fabricado pela Semiconductor Manufacturing International da China (SMIC) e está operando além dos limites tecnológicos que os Estados Unidos têm tentado barrar.

