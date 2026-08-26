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inteligência Artificial Chinesa Moonshot negocia levar seu modelo de IA, Kimi K3, para nuvens de Microsoft, Amazon e Google Segundo a Reuters, startup busca usar infraestrutura de bigtechs americanas para acessar novos clientes

Em meio à disputa tecnológica entre Estados Unidos e China, a Moonshot AI negocia levar seu modelo de inteligência artificial Kimi K3 às plataformas de nuvem de Microsoft, Amazon e Google, segundo a Reuters.

Fontes ouvidas pela agência afirmam que a startup chinesa pretende receber até 30% da receita gerada pelo uso da tecnologia, mas as conversas ainda estão em estágio inicial.

Se firmado, o acordo ajudaria a resolver um dos principais desafios comerciais do Kimi K3, que é a infraestrutura necessária para alcançar o mercado corporativo sem precisar construir sozinha uma rede global de centro de dados.

Azure, Amazon Web Services e Google Cloud poderiam fornecer toda essa infraestrutura e cobrar conforme o uso do modelo, repassando parte do valor para a Moonshot.

Embora seja um modelo aberto, que permite ser baixado e modificado, o sistema tem 2,8 trilhões de parâmetros e exige uma capacidade computacional que poucos clientes conseguem manter por conta própria.

O percentual repassado para a empresa chinesa ainda não foi acertado, mas, segundo a Reuters, a Moonshot busca uma participação de 30% na receita.

A negociação ocorre em meio a um aumento da tensão entre Estados Unidos e China no setor de inteligência artificial. Recentemente, o governo americano restringiu a exportação de chips avançados de IA para a China sob o argumento de proteger a segurança nacional.

Ao mesmo tempo, os modelos chineses de IA se mostraram mais baratos e despertaram o interesse de empresas dos EUA.

Um outro grande desafio para a Moonshot é lidar com as autoridades americanas. No mês passado, o secretário do Tesouro americano, Scott Bressent, disse que a empresa poderia ser incluída numa lista de restrições comerciais.

Os EUA acusam a startup de usar indevidamente tecnologia do modelo Fable, da Anthropic, no desenvolvimento do Kimi K3, além de obter chips da Nvidia de forma ilegal.

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O fechamento de um acordo como este poderia abrir uma era de negociação entre empresas de tecnologia dos dois países, dividindo receitas e compartilhando infraestrutura de computação em nuvem.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, esse não seria o primeiro acordo do tipo feito pela startup chinesa. Um acordo semelhante já teria sido fechado em julho com a Chinasoft International, que prevê divisão de receita, mas sem um percentual revelado.

O interesse das bigtechs americanas no acordo também estaria relacionado ao desempenho do Kimi K3, que ficou na liderança em testes de empresas especializadas em IA voltado para a criação de interfaces para web. O desempenho da IA chinesa ficou semelhante aos mais avançados modelos americanos como o GPT-5.5, da Open AI, e do Claude Opus 4.8, da Antrophic.

*Thiago Félix, aluno do curso Futuro do Jornalismo, sob supervisão de Danielle Nogueira.

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