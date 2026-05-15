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TECNOLOGIA Chinesa Oppo amplia operação no Brasil com novo centro de reparos e lançamento de celulares Chinesa abre primeira loja de rede de assistência no Rio e mira expansão no Norte e Centro-Oeste

A chinesa Oppo, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, anuncia hoje a inauguração de seu primeiro centro de serviços no Rio de Janeiro.

A unidade carioca será a quarta do Brasil, que já conta com espaços em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. A meta da companhia é chegar ainda às regiões Norte e Centro-Oeste.

O objetivo do investimento é ampliar os serviços de troca e reparos dos celulares, uma demanda cada vez maior entre os consumidores que não querem comprar um novo aparelho por causa de danos e defeitos simples.

Além do atendimento técnico, o espaço, no Centro do Rio, também vai ajudar os consumidores a realizar diagnósticos de eventuais problemas operacionais nos aparelhos, além de oferecer suporte para atualização de software, reparos com peças originais e serviços de manutenção preventiva.





Capilaridade no país

A Oppo é dona das marcas Find X e Reno. Em entrevista ao Globo, Casper Zhang, head de pós-vendas da Oppo na América Latina, afirmou que o objetivo da empresa é ampliar a capilaridade da marca no Brasil e estimular o crescimento das vendas dos produtos no país, um dos principais mercados do mundo:

— A expansão faz parte do nosso plano de longo prazo no Brasil. Estamos avaliando continuamente novas localidades com base na demanda. Regiões como Norte, onde inauguramos nosso primeiro espaço físico de vendas em Belém, e Centro-Oeste estão no radar.

Para Zhang, o objetivo é atrair consumidores que hoje recorrem a serviços especializados de reparos que não são credenciados pela marca:

— Queremos liderar a busca por serviços oficiais, que ofereçam garantia e peças originais. Os centros de serviço vão além do reparo e vão funcionar como pontos de relacionamento. Sempre que possível, realizamos o serviço no mesmo dia, dependendo da complexidade.

Reforço de portfólio

Além disso, a empresa anunciou, também nesta semana, a chegada ao Brasil de dois novos smartphones da Linha A: o Oppo A6 e o Oppo A6k.

Os lançamentos reforçam a estratégia de expansão da marca no segmento de entrada, ampliando a oferta de dispositivos com diferentes faixas de preço e funcionalidades para atender perfis variados de consumidores brasileiros. Com foco em serem companheiros para o dia a dia, os modelos qualidade de imagem e bateria de longa.

A marca também dá um novo passo em sua atuação no país ao estrear oficialmente na categoria de áudio com os novos fones sem fio Enco Buds3 e Enco Buds3 Pro.

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