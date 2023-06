A- A+

Nordeste Chinesa Shein começará a produzir roupas em julho, no Rio Grande do Norte Decisão foi anunciada nesta quinta-feira, após reunião com Lula no Palácio do Planalto

A Coteminas começará a produzir, em julho, no Rio Grande do Norte, roupas que serão vendidas pela Shein. A fábrica que fará as peças para a empresa chinesa de e-commerce Shein fica em Macaíba.

O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (29), pelo diretor-presidente da Coteminas, Josué Gomes, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e o representante da Shein para América Latina, Marcelo Claure. Os três se reuniram, no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— Viemos aqui com a governadora Fátima, porque estaremos começando agora em no mês de julho a produção de peças do vestuário para o mercado doméstico nacional, brasileiro, e para toda a região através do Rio Grande do Norte. Vamos começar principal por jeans, produtos de brim em geral e malhas de algodão - disse Gomes, que também é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

A governadora comemorou. Segundo ela, haverá oficinas de costura em todo o Estado nessa parceria.

— O projeto começa exatamente na unidade de Coteminas que fica lá na grande Natal. A parceria da Coteminas com as chamadas oficinas de costura ela se estende para o interior do Estado — disse Fátima Bezerra.

Já o representante da Shein disse que a empresa firmará parcerias em outros estados estados também, para a produção de peças a serem vendidas pela internet. Ele lembrou que o grupo assumiu um compromisso com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de trazer parte de sua produção para o Brasil.

— Faz parte de um processo de trocar a fabricação da Shein na China trazer essa fabricação para o Brasil — afirmou.

