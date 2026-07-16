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TECNOLOGIA EUA: legisladores pedem que governo Trump proíba compra de chips de memória chineses O objetivo da proibição é evitar a dependência da China em componentes críticos para a infraestrutura de inteligência artificial

O presidente do Comitê da Câmara dos EUA sobre a China pediu ao secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, que proíba empresas americanas de comprarem chips de memória da CXMT e da YMTC, com o objetivo de evitar a dependência da China em componentes críticos para a infraestrutura de inteligência artificial (IA).

John Moolenaar, o chefe republicano do painel, e o congressista democrata George Whitesides disseram estar "alarmados" com o fato de a Apple e outras empresas americanas estarem tentando comprar semicondutores chineses em meio a uma escassez global de chips DRAM.

"A solução para essa escassez não é abrir as portas para um aumento de chips de memória chineses, o que ajudaria a estratégia do Partido Comunista Chinês de distorcer mercados e destruir a lucratividade como meio de dominar indústrias críticas", enfatizaram eles em uma carta endereçada a Lutnick.



Segundo o documento, essa dependência cria um risco inaceitável para a segurança nacional, econômica e da cadeia de suprimentos dos EUA. "Diante desses riscos, pedimos que você a se oponha a esforços para facilitar a venda de chips de memória chineses no exterior e a expandir ainda mais os controles de exportação existentes, para garantir que eles nunca alcancem seus equivalentes ocidentais", acrescentou.

A carta foi obtida primeiramente pelo Financial Times e vem após relatos de que a Apple estaria fazendo lobby junto à administração para obter autorização para comprar chips da chinesa CXMT.

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