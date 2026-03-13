A- A+

petróleo Choque de petróleo faz países se voltarem para energia nuclear Coreia do Sul vai acelerar retomada de reatores que estavam em manutenção. União Europeia planeja mudança de rota e comissária cita "erro estratégico" de abandonar essa fonte energética

Em meio à guerra no Oriente Médio e a disparada dos preços do petróleo, alguns países estão voltando a avaliar o uso da energia nuclear. A Coreia do Sul informou que irá acelerar o reinício de reatores nucleares que estão em manutenção para garantir o fornecimento de energia ao país.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por sua vez, classificou de "erro estratégico" o afastamento da Europa da energia nuclear.

No caso da Coreia do Sul, a ideia do governo é colocar em operação duas unidades ainda este mês e outras quatro até meados de maio, informou o Ministério do Clima, Energia e Meio Ambiente sul-coreano em um comunicado após uma reunião de emergência realizada na quarta-feira.

O governo também está avaliando uma operação mais flexível de usinas movidas a carvão — cuja geração atualmente é limitada durante os dias de semana para minimizar a poluição — caso as entregas de gás natural liquefeito sejam afetadas.

A Coreia do Sul obtém quase toda a sua eletricidade a partir de energia nuclear, gás natural e carvão e, como outros países da região, depende fortemente de importações de combustíveis fósseis.

No ano passado, o país asiático importou cerca de 14% de seu gás natural liquefeito (GNL) do Catar, que teve de interromper a produção na maior planta de produção do mundo após um ataque com drone iraniano na semana passada.

"Erro estratégico" da Europa

Nesta semana, falando em uma cúpula sobre energia nuclear em Paris, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o afastamento da Europa da energia nuclear foi um “erro estratégico”, enquanto a disparada dos preços do petróleo reacendeu preocupações sobre a vulnerabilidade energética do bloco. Ela defendeu um retorno à energia atômica, afirmando que a Comissão Europeia apoiará investimentos em “tecnologias nucleares inovadoras”.

—Foi um erro estratégico para a Europa virar as costas para uma fonte confiável e acessível de energia com baixas emissões — disse ela.

Os ataques dos EUA e de Israel ao Irã e as ações retaliatórias de Teerã em toda a região do Golfo abalaram os setores globais de energia e transporte, praticamente interrompendo as atividades no estrategicamente vital Estreito de Ormuz.

Autoridades da União Europeia disseram que a situação ainda não atingiu os níveis de crise registrados após a Invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, mas o conflito reacendeu um debate sobre as dependências externas do bloco e seus altos custos de energia, que a indústria europeia afirma há muito tempo prejudicarem a competitividade em relação à Ásia e à América do Norte.

— Em relação aos combustíveis fósseis, somos completamente dependentes de importações caras e voláteis. Elas nos colocam em uma desvantagem estrutural em relação a outras regiões — disse von der Leyen na cúpula em Paris, que tem como objetivo ampliar o uso da energia nuclear para fins civis. —A atual crise no Oriente Médio é um lembrete claro da vulnerabilidade que isso cria — acrescentou.

Seus comentários ocorreram no momento em que a UE se prepara para apresentar novos planos energéticos que, segundo von der Leyen, incluirão “uma garantia de 200 milhões de euros (US$ 230 milhões) para apoiar investimentos em tecnologias nucleares inovadoras”.

Bruxelas está se concentrando especialmente em reatores modulares pequenos (SMRs), que a comissão gostaria de ver em operação no início da década de 2030. Os SMRs têm cerca de um terço da capacidade de geração de um reator nuclear tradicional — mas são relativamente simples de construir e, portanto, mais baratos. Seus projetos prometem recursos de segurança aprimorados e operações mais eficientes do que as usinas tradicionais, mas ainda não foram implantados em grande escala.

Quebrando “tabus”

O dinheiro da UE, embora modesto, deve ajudar a Europa a alcançar os Estados Unidos e a China nesse setor. Ele virá do Sistema de Comércio de Emissões (ETS) do bloco — que obriga grandes poluidores a pagar por licenças de emissão — explicou a presidente da Comissão Europeia. Bruxelas também trabalhará com os estados-membros para alinhar estruturas regulatórias e acelerar processos de licenciamento, acrescentou.

A energia nuclear no continente entrou em crise após o Desastre nuclear de Fukushima, em 2011, no Japão, que reforçou temores já despertados pela Desastre nuclear de Chernobyl, em 1986.

Por muito tempo, destinar recursos da UE a projetos nucleares foi considerado inaceitável, já que o bloco de 27 países priorizava energias renováveis na corrida para reduzir as emissões que aquecem o planeta.

A guerra da Rússia contra a Ucrânia provocou uma reavaliação — mas a energia atômica continua sendo um tema que causa divisões.

Anfitriã da cúpula sobre energia nuclear realizada na terça-feira passada, a França é uma forte defensora da energia nuclear. A Holanda e a Suécia planejam construir novas usinas, enquanto a Bélgica abandonou seu plano de eliminação gradual da energia nuclear e a Itália também está reconsiderando sua posição.

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, também classificou o fechamento das usinas nucleares como um “grave erro estratégico”.

Por outro lado, a Áustria historicamente se opõe à energia atômica e a Espanha continua sendo uma forte defensora das energias renováveis como primeira opção para suprimentos mais verdes de eletricidade.

O comissário europeu da indústria, Stéphane Séjourné, celebrou esta semana a mudança da UE em direção à energia nuclear, dizendo que Bruxelas ousou “quebrar certos tabus”.

— A comissão agora está integrando plenamente a energia nuclear em sua estratégia industrial e em seus instrumentos de financiamento. Isso é uma novidade! —afirmou.

Ainda assim, especialistas alertam que a energia eólica e solar devem dominar a matriz energética europeia por muitos anos, já que a construção de nova capacidade nuclear inevitavelmente leva tempo.

Em 2024, as fontes renováveis representaram 47% da produção de eletricidade na União Europeia, em comparação com 23% da energia nuclear, segundo o Eurostat, a agência estatística do bloco.

Veja também