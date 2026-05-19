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Bolsa Christian George Egan é eleito novo diretor-presidente de B3 Sua trajetória inclui passagens por instituições como Credit Suisse, Itaú, Tivio Capital e, mais recentemente, Santander Brasil

A B3 informou nesta terça-feira, 19, que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta mesma data, aprovou a eleição de Christian George Egan para o cargo de diretor-presidente (CEO) da companhia. Após nove anos na B3, o atual presidente, Gilson (Finkelsztain), deixará a empresa no final de junho para assumir a presidência do Santander Brasil.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a B3 afirma que a eleição é resultado do processo de sucessão conduzido pelo colegiado, em linha com as práticas de governança da companhia e com a estratégia de longo prazo.

A B3 destaca que Chris Egan possui sólida experiência no mercado financeiro, com atuação em corporate e investment banking, mercados globais, tesouraria, gestão de ativos e relacionamento com investidores institucionais.

Sua trajetória inclui passagens por instituições como Credit Suisse, Itaú, Tivio Capital e, mais recentemente, Santander Brasil.

Segundo a empresa, a data de posse será informada oportunamente, nos termos da legislação e da regulamentação vigentes.

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