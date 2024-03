Christiane Aché comanda encontro de empresárias pelo LIDE Mulher

A- A+

Na próxima segunda-feira (25) o LIDE Mulher traz para o Recife a diretora do pós MBA ABPW da Escola de Negócios Saint Paul, Christiane Aché, em encontro realizado no Restaurante Voar, em Boa Viagem, às 12h.

Aché irá discutir sobre liderança de mulheres e inovação em conselhos de administração com 60 líderes.



Em 2018, 9,4% dos postos em conselhos de administração das empresas brasileiras eram ocupados por mulheres, segundo o Spencer Stuart Board Index Brasil. Em 2019, eram 10,5%. Em 2020, 11,5%.

O avanço existe, mas é tímido: nesse ritmo, apenas em 2050, no cenário mais otimista, é que as mulheres estarão sentadas na mesma quantidade de cadeiras que os homens.

A média global, neste momento, é significativamente superior: 20% de cadeiras ocupadas por mulheres, segundo o relatório CS Gender 3000, produzido pelo banco Credit Suisse. Na Alemanha, o percentual alcança 28%. Na França, 43%.

A busca por equidade de gêneros traz benefícios: as corporações com lideranças femininas em altos cargos alcançam resultados até 20% melhores, segundo o relatório Women in Business and Management: The Business Case for Change, desenvolvido pela Organização Internacional do Trabalho e que comparou 70 mil empresas de 13 países.

Os efeitos positivos são sentidos principalmente em produtividade, rentabilidade, criatividade e inovação. Entre os entrevistados, 57% perceberam melhorias na reputação.

“Além de proporcionar resultados palpáveis, as conselheiras mulheres podem ser a porta de entrada para os outros tipos de diversidade, seja geracional, racial, social ou de expertise”, afirma Christiane Aché, que atua como conselheira em diferentes empresas, startups, e associações, além de dirigir o pós MBA de desenvolvimento de mulheres para conselhos na Saint Paul Escola de Negócios, o Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W).

“O conselho ideal, em minha avaliação, é aquele com a maior diversidade possível”, explica a executiva que possui mais de 35 anos de experiência e reforça ainda que o resultado da presença feminina ficou ainda mais visível durante a pandemia: “Corporações com mulheres em cargos de alta liderança se mostraram mais proativas e mais socialmente responsáveis”, finaliza a executiva.

Veja também

Tecnologia Apple negocia uso da inteligência artificial da Baidu em smartphones chineses, diz jornal