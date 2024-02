Churrasco mais barato neste carnaval? Preço da picanha caiu 10,8%, mas a cerveja....

A- A+

Os preços dos alimentos podem até ter subido acima da inflação em janeiro, mas, este ano, o churrasco com os amigos vai sair bem mais barato do que no carnaval que passou.

Só a picanha, a mais concorrida do espeto, ficou 10,8% mais barata em relação a fevereiro do ano passado, segundo dados do IBGE. A costela está 12,68% mais em conta e a alcatra viu seu preço cair 8,89%. E quem não abre mão da linguicinha vai pagar 1,77% menos.

Mas se na hora de colocar as carnes para assar é só alegria, a cervejinha gelada não vai descer tão redonda assim. Na média, os preços da “loura” estão 4,01% maiores.

E os acompanhamentos também estão mais salgados. Para preparar o pão de alho, vai ser preciso pagar 2,5% a mais no pão e 1,81% a mais no alho. A maionese ficou 2,43% mais cara.

Na hora de fazer o vinagrete, o churrasqueiro da folia vai pagar 8,8% a menos na cebola e vai encontrar o tomate 3,77% mais barato. Mas vai gastar 8,12% a mais no pimentão e levará um susto com a alta do azeite: 41,64%.

A sobremesa também não vai ser tão doce assim. O preço da banana-d’água subiu 2,95% e o sorvete que vai em cima ficou 10,85% mais caro.

Veja, abaixo, os preços do churrasco neste carnaval, em relação ao mesmo período do ano passado.

Os preços que caíram

Costela: -12,68%

Picanha: -10,80%

Alcatra: -8,89%

Cupim: -8,77%

Carne de porco: -2,75%

Linguiça: -1,77%

Cebola: -8,80%

Tomate: -3,77%

Os preços que subiram

Cerveja: +4,01%

Maionese: +2,43%

Pão francês: +2,50%

Banana-d'água: +2,95%

Sorvete: +10,85%

Vinagre: +4,37%

Pimentão: +8,12%

Azeite: +41,64%

